Sabrina da grey model al calendario 2020. Spirolazzi, negoziante a Magenta e volto di un’agenzia londinese, è pronta a lanciare i suoi 12 mesi… di solidarietà.

Con lei 70 donne del territorio, sullo sfondo i luoghi più belli del Magentino. La prima e più importante ‘uscita pubblica’ delle donne impegnate nel progetto è fissata per venerdì 11 ottobre, alle 20.45, nella sala consiliare di Magenta — in via Fornaroli 30 — dove il calendario sarà presentato al pubblico presenti le autorità istituzionali e ospiti a sorpresa. L’obiettivo è catalizzare più attenzione possibile intorno al progetto, nato con lo scopo di aggregare donne pronte a mettersi in gioco per altre donne (e non solo). 12 scatti ufficiali, tanti ufficiosi, niente filtri, 700 copie stampate.

Iniziativa benefica

Il calendario sarà in vendita in alcuni negozi della città, il ricavato (costo 10 euro, di cui devoluti per le spese) sarà dato a tre realtà del sociale: Aldieri for children onlus, Sportello fragilità del Comune, Centro di aiuto alla vita. Su giornale in edicola, trovate l’intervista a Sabrina Spirolazzi.

