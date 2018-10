Sacerdote schiaffeggia e tira calci ai bambini. Il marianese Francesco Facchinetti su Instagram pubblica un video dove si vede un prete usare maniere forti. Non è la prima volta che il figlio di Roby Facchinetticondivide coi suoi followers un contenuto simile: lo aveva già fatto a giugno denunciando un sacerdote che schiaffeggiava un neonato durante il battesimo.

Sacerdote schiaffeggia e tira calci ai bambini

“Questi preti dovrebbero essere mandati al rogo”

“Un altro video allucinante – commenta sul suo profilo social – da guardare fino alla fine. Questo prete b****o dovrebbe essere preso a calci in c***o. La chiesa continua a sbagliare e lo fa ogni giorno. Ci vorrebbe l’inquisizione per i preti che predicano bene e razzolano male. Chissà quanti ne rimarranno vivi e quanti sarebbero mandati al rogo”.

