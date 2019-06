Sono iniziate in questo fine settimana e proseguiranno anche nel prossimo, le iniziative di fine stagione delle società sportive cerianesi.

Saggi, feste ed iniziative di fine stagione sportiva a Ceriano Laghetto

Sabato e domenica scorsi, 1 e 2 giugno, la società di ginnastica Corrias di Saronno, che da molti anni è attiva a Ceriano con una importantissima “filiale”, ha vissuto il suo finale di stagione con il grande saggio al Paladozio. Per due giorni consecutivi, le allieve della prestigiosa società sportiva hanno dato dimostrazione della loro bravura con una serie di esibizioni, divise per categoria e specialità. Una trentina circa le allieve cerianesi che hanno partecipato all’evento, seguito dal sindaco Roberto Crippa e dal consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli. Il sindaco Crippa ha portato il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale di Ceriano per la collaborazione in corso e per i prestigiosi successi raccolti dalla storica società.

Gli appuntamenti futuri

Nel prossimo fine settimana invece, ci saranno due appuntamenti in calendario. Il primo è quello con Asd Gs Dal Pozzo, che propone alle ragazze della pallavolo l’ormai tradizionale notte in tenda per anticipare la grande giornata di festa, domenica, scandita da una serie di sfide a pallavolo sui campi all’aperto del centro civico.

Lo Sci club “I Castori” proporrà invece la biciclettata lungo i sentieri del Parco delle Groane, giunta quest’anno alle 46esima edizione. La partecipazione è aperta a tutti: ritrovo alle 8,30 in piazza Diaz, partenza alle 9 e al rientro maxi grigliata per tutti. Iscrizioni entro mercoledì 5 presso la sede di via Campaccio.

Il commento del consigliere Radaelli