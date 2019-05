Ritorna l’appuntamento con l’iniziativa benefica ideata dall’Unione Esercenti di Gerenzano, con il patrocinio del Comune, e già giunta alla sua ottava edizione.

Sagra del pane: gli esercenti aiutano le famiglie in difficoltà

Torna domenica 5 maggio l’appuntamento con la “Sagra del pane” a Gerenzano. I volontari dell’Unione Esercenti allestiranno i punti di distribuzione del pane in piazza XV Aprile, in piazza De Gasperi e in via Fagnani. Parte del ricavato verrà convertito in buoni spesa che, in accordo con la Caritas, verranno devoluti alle famiglie più bisognose di Gerenzano e parte sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per il sostegno alla ricerca sulla leucemia.

