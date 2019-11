Sagra della cucina romana e omaggio a Lucio Dalla con i Fleurs di Pesco.

Quella di sabato 23 novembre al Circolone di Legnano sarà una serata dedicata alla cucina della Capitale e alla musica di Lucio Battisti. Per l’occasione gli chef dello storico locale legnanese hanno preparato un menù dai profumi e sapori al 100% romani, per una serata suggestiva dove le note, le parole e le emozioni del grande Lucio Battisti si uniranno al piacere di degustare i migliori piatti della cucina Romana. Per l’omaggio a Lucio Battisti sul palco del Circolone di Legnano ci saranno i Fleurs di Pesco.

E’ consigliata la prenotazione al numero 0331.548766 (interno 2) o scrivendo un messaggio WhatsApp al 3498436452.

