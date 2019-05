Sagra di San Vittore

Giornata di festa in piazza a Rho con la sagra di San Vittore.

Come ogni anno, in occasione delle celebrazioni per il patrono, si svolge la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Coldiretti, Davo e Famiglia Rhodense.

Bancarelle in centro

Per tutta la giornata bancarelle e giochi per i più piccoli, e alle 17.30 grande attesa per la degustazione del risotto.