Salametto Dolce ritirato dal mercato il 16 agosto per contaminazione microbiologica.

Salametto Dolce ritirato dal mercato per contaminazione microbiologica

Il 16 agosto è stato diramato il richiamo per il “Salametto Dolce” di 200 grammi de “La Bottega del Gusto” commercializzato dal supermercato Eurospin Italia S.p.A.

Infatti il lotto di produzione 201925 , il cui marchio di identificazione dello stabilimento è IT 370 L CE e del nome del produttore CLAI S.C.A. di Via Gambellara 62/a – Sasso Morelli – Imola (Bologna), la cui data di scadenza è il 25 novembre 2019 e del peso di 200 grammi è da ritirare.

Il motivo è a scopo precauzionale per potenziale rischio di contaminazione microbiologica.

Si invita pertanto la gentile clientela che fosse in possesso del Salametto Dolce 200 grammi prodotto nello stabilimento sopra indicato con lotto 201925 e data di scadenza 25.11.2019 a non consumare il prodotto e a riportalo al punto vendita Eurospin di riferimento per la sostituzione o il rimborso.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE