Manca davvero poco al periodo più ambito per tutti coloro che sono alla ricerca dell’affare: i saldi. Abbigliamento, calzature, complementi d’arredo per la casa, ma anche elettronica e prodotti tecnologici, ce ne sarà davvero per tutti i gusti per i saldi invernali 2019.

Saldi invernali 2019

In Lombardia, così come in quasi tutte le province italiane, fatta qualche rara eccezione, si partirà prima della fine delle festività natalizie. Alla vigilia dell’Epifania, infatti, i negozi potranno dare il via agli sconti.

Ecco il calendario regione per regione:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo saldi

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo

Trentino-Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

Feste con gli sconti

Dal 5 gennaio 2019, dunque, e fino al 5 marzo, gli appassionati dello shopping così come i più attenti al risparmio potranno andare in cerca di ciò che manca o levarsi un piccolo-grande sfizio approfittando del prezzo interessante.

Alcune cose da sapere…

Accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto devono sempre essere indicati. I prodotti scontati devono essere esposti in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo. Le associazioni dei consumatori invitano a diffidare degli sconti superiori al 50% e a tenere sempre lo scontrino o la garanzia che vale comunque per due anni dall’acquisto.