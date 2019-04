Salone del Mobile: al taglio del nastro presenti solo uomini

Salone del Mobile: polemiche per la presenza di soli uomini all’inaugurazione.

LEGGI ANCHE: Salone del mobile e Fuorisalone 2019: si parte! FOTOGALLERY

Intorno alle 10.30 di ieri, martedì 9 aprile, è stato inaugurato il Salone del Mobile. Durante il taglio del nastro erano presenti diverse figure del mondo della politica ma tutti uomini. Molte le critiche arrivate dai social su questo argomento e per questo motivo il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è scusato con un posto sulla sua pagina Facebook:

“Sto ricevendo tanti messaggi di irritazione per la fotografia di ieri al taglio del nastro del Salone del Mobile. Una decina di uomini pronti al taglio del tricolore. Solo maschi. In effetti non possiamo che dire che quella è una immagine profondamente sbagliata. Lo dobbiamo dire anche a quelli che pensano “sì, ma le cose importanti sono altre”. Non è così, sono molto importanti anche queste situazioni e perciò non posso fare altro che scusarmi e promettere che mi impegnerò affinché tali episodi non si abbiano a ripetere (indipendentemente dal fatto che sia io o meno l’organizzatore dell’evento).”