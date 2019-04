Con l’arrivo della primavera a Milano arriva puntuale come ogni anno l’appuntamento dedicato al design e all’arredamento: il Salone del Mobile e Fuorisalone . Per l’occasione le vie di Milano si popolano delle migliori espressioni del design italiano e internazionale tra centinaia di installazioni, presentazioni e party.

Salone del mobile e Fuorisalone 2019

Il Salone del Mobile 2019 si svolgerà nel polo espositivo di Fiera Milano Rho da oggi, martedì 9 aprile, fino a domenica 14 aprile. L’evento, che quest’anno giunge alla sua 58esima edizione, comprende 5 settori distinti, organizzati su una superficie espositiva di oltre 205.000 metri quadri, con più di 2.350 espositori, di cui 550 designer presenti con tutte le novità e le proposte solo per il SaloneSatellite. Il Salone del Mobile si divide in due macro categorie: il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo. A loro volta, queste due macro categorie sono divise in tre tipologie stilistiche: Classico, Design e xLux. Dato che si tratta di manifestazioni biennali, quest’anno saranno visitabili anche Euroluce e Workplace3.0.

L’inaugurazione

All’inaugurazione del Salone del Mobile alle 10.30 a Rho Fiera Milano all’ingresso Porta Sud saranno presenti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale, Moda e design Lara Magoni.

Info e orari

Sarà possibile visitare l’esposizione da martedì 9 aprile fino a domenica 14 aprile. Se i primi giorni saranno dedicati solo agli addetti ai lavori e agli operatori del settore, nel weekend il Salone del Mobile 2019 spalancherà le porte anche al pubblico di appassionati. Gli orari di apertura sono per tutte le giornate dalle 9.30 alle 18.30.

Per tutte le informazioni il sito del salone: https://www.salonemilano.it/

Salone del mobile, metro potenziate e orario prolungato

Da martedì 9 è potenziata la linea M1, che porta al Salone del Mobile a Rho Fiera. Potenziate nelle ore serali anche la M2, che porta ai design district più animati del Fuorisalone, e la linea M3. Sulla Gialla viaggeranno treni aggiuntivi anche per tutta la giornata di sabato. Per raggiungere la zona di via Tortona, in alternativa alla fermata di Porta Genova si consiglia di usare anche quella di Sant’Agostino. Nella giornata di sabato 13 aprile il servizio urbano delle linee M1, M2, M3 e M5 è prolungato con gli ultimi passaggi dal centro città alle 2 di notte circa.

