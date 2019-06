Salsicce toscane ritirate come si legge sul sito del ministero della Salute, per la presenza di salmonella. A riportare la notizia sono i colleghi di FirenzeSettegiorni.it.

Salsicce ritirate

Il ministero della Salute ha chiesto martedì 11 giugno il ritiro immediato di alcuni insaccati tipo salsiccia prodotti dalla Fbm lavorazione carni di Calci (Pisa).

Il prodotto della Fbm lavorazione carni sono un prodotto diffuso in tutti i supermercati del territorio.

Come si apprende dal sito del ministero queste in particolare contengono salmonella, motivo per cui si chiede che, qualora fossero già state acquistate, vengano riconsegnate al negozio e ritirate.

