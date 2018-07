Salumeria di via Marconi a Rho, Piero Oliva chiude il suo negozio dopo 46 anni. Ecco l’intervista che era uscita qualche settimana fa su Settegiorni.

Salumeria di via Marconi: saracinesche abbassate

Martedì 31 luglio sarà il suo ultimo giorno di lavoro e nonostante manchino ancora diversi giorni alla chiusura del suo negozio, i suoi clienti lo stanno già rimpiangendo.

Ha aperto la sua salumeria di via Marconi, quasi all’angolo con piazza don Minzoni, nel lontano 1972 e giorno dopo giorno, grazie alla sua simpatia e alla bravura dietro al bancone si è fatto apprezzare da una clientela che, nonostante negli anni siano nati diversi centri commerciali, non l’ha mai abbandonato.

Le parole di Piero Oliva

E’ commosso Piero Oliva quando parla del suo negozio. “Ho aperto questo negozio che è stata tutta la mia vita – racconta mentre taglia il prosciutto crudo a un amico -, dopo aver fatto per alcuni anni il garzone nei mercati. Qui ho conosciuto tanta gente e negli anni il mio negozio è diventato un punto di ritrovo non solo degli abitanti del quartiere ma di diversi cittadini rhodensi”. La sera, all’orario dell’aperitivo sono diverse le persone che si ritrovano nella bottega di Piero, sia per la spesa sia per scambiare quattro chiacchiere. “Il calcio – racconta Piero -, è l’argomento che va per la maggiore pensi che i miei clienti invidisoi delle vittorie della mia Juventus mi hanno anche regalato un quadro con scritto ‘Un agurio di buon Natale e felice anno nuovo a Piero, con un consiglio: nella vita nessuno è perfetto ma si può sempre migliorare, magari cambiando squadra’”.

Un uomo stimato e benvoluto che dal prossimo 1 agosto potrà dedicarsi a tempo pieno alle sue nipotine Matilde e Elisa. “Sono i miei due amori, farò il nonno a tempo pieno portandomi però nel cuore tutte le soddisfazioni e gli amici che ho conosciuto in questi 46 anni passati dietro al bancone del mio negozio”.

