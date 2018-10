L’incontro pubblico è promosso da Fand e Aiop.

Salute orale se ne parla con l’Associazione saronnese diabetici

“Sempre più evidenze scientifiche confermano che il diabete ha uno stretto legame con la salute della bocca. E può esporre al rischio di sviluppare più frequentemente problemi a denti e gengive”. Lo annunciano gli organizzatori dell’incontro. “Ciononostante, solo 4 persone diabetiche su 10 ne sono consapevoli. E quasi 8 su 10 vorrebbero ricevere maggiori informazioni in merito. Lo dice una recente indagine che Fand nazionale ha condotto in Italia. In collaborazione con le sue sedi regionali e con l’Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop)”. Per rispondere a questa esigenza, dunque, fa tappa a Saronno la campagna informativa educativa sul diabete e la salute orale.

L’incontro “Un sor…riso per il diabete”

La serata è promossa dall’Associazione saronnese diabetici. E’ aperto a tutta la cittadinanza e si terrà oggi, mercoledì 17, dalle 20.30 in Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2. E’ prevista la partecipazione di un dentista di Aiop, che risponderà alle domande del pubblico e spiegherà quali siano le patologie orali più comuni nelle persone con la “malattia del sangue dolce”, fornendo indicazioni utili per prevenirle e curarle nel modo migliore. Per diffondere una maggiore consapevolezza sul tema, gli specialisti dell’Accademia dall’Accademia hanno inoltre stilato la brochure “Il diabete e i miei denti” e un decalogo, scaricabili a questo link

