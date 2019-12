Anche il Pd di Saronno promuove la nuova raccolta firme del comitato Salva Via Roma, aperta fino al 15 dicembre.

Una firma per salvare il verde di via Roma, al centro delle polemiche da inizio anno per via degli abbattimenti dei bagolari decisi del Comune all’interno del progetto di riqualificazione della via. Alcune settimane fa, dopo preteste, petizioni e persino un ricorso al Tar, il comitato Salva Via Roma ha lanciato una nuova raccolta firme.

LEGGI ANCHE: Via Roma: il Tar sospende il taglio degli alberi

Tra gli aderenti all’iniziativa anche il circolo cittadino del Pd, che l’ha promossa attraverso la sua pagina Facebook:

Se pensi che una bella via di Saronno meriti di essere riqualificata, senza fare scempio delle sue storiche piante e senza snaturarla, c’è una petizione per te del comitato Salva via Roma. La puoi trovare c/o il negozio Millepiedi in P.zza Riconoscenza,17 ( il calzolaio dove c’è la Ciocchina ). Potranno anche informarti sulle tecniche all’ avanguardia che consentono la riqualificazione, senza snaturare la via. Ecco la petizione che troverai (fino al 15 Dicembre:

(Ai sensi dell’art 44 comma 2 del vigente Statuto Comunale)

Importanti studi hanno dimostrato l’azione positiva della vegetazione sulla qualità dell’aria e sulla salute psico-fisica degli abitanti delle città, in particolar modo di coloro che risiedono in aree densamente popolate, evidenziando anche la minore incidenza di patologie diffuse nelle persone che vivono in prossimità di aree verdi, confermando come la vegetazione sia un elemento essenziale per lo stato di salute dei cittadini.

I sottoscritti chiedono quindi la tutela del patrimonio arboreo della Città e un urgente incontro con l’Amministrazione comunale volto a rappresentare le proprie istanze a garanzia di un ambiente salubre per tutti.