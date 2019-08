Nella mattinata di oggi, lunedì 5 agosto, il Ministro Matteo Salvini ha fatto visita alla Fiera di San Fermo a Nerviano.

Salvini a Nerviano: bagno di folla

Il vicepremier Matteo Salvini, reduce da una settimana calda e infarcita di polemiche, nella mattinata di oggi si è recato a Nerviano in visita alla Fiera di San Fermo. Qualche minuto di ritardo ma si è fatto perdonare dalla folla in trepida attesa prestandosi volentieri a selfie con i cittadini. All’inizio si è recato in Municipio con il sindaco nervianese Massimo Cozzi e poi insieme si sono recati alla Fiera dove hanno incontrato la gente. In un terzo momento ha raggiunto il gazebo della Lega in piazza della Vittoria. Molte le domande dei giornalisti riguardante la vicenda di Legnano alle quali il vicepremier ha prontamente risposto. L’augurio del sindaco Cozzi, durante il discorso in piazza della Vittoria, è quello di vedere nuovamente Salvini in visita a Nerviano non più come Ministro ma in veste di Premier.

Il precedente

Già nel 2018, infatti, il leader leghista si era fatto vedere a Nerviano, dove fu addirittura contestato da un anziano cittadino. A parte questo episodio, tanti applausi, selfie e scatti coi nervianesi e con un signore senegalese in Italia da qualche anno, in regola e venditore ambulante, che ha voluto posare con Salvini perché d’accordo con lui con i rimpatri per gli irregolari sul suolo italiano.