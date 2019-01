Salvini in Brianza la Vigilia di Natale senza scorta: paparazzato con una ragazza

Il vicepremier Matteo Salvini ha fatto tappa in Brianza la Vigilia di Natale.

Salvini in Brianza

Una visita che sembra nulla ha a che vedere con questioni politiche. La Vigilia di Natale il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato avvistato a Sovico in piazza Vittorio Emanuele.

Vigilia di Natale senza scorta

Si è recato nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, a piedi ha raggiunto una villa nelle vicinanze dove è stato ospite a cena, presumibilmente da amici. Una visita inaspettata, di cui per altro anche la sezione locale della Lega era totalmente all’oscuro.

Paparazzato con una ragazza

In molti in paese si sono chiesti quale legame il vicepremier abbia con Sovico. Tra le immagini che ha pubblicato il nostro settimanale “Giornale di Carate” ce n’è anche una in cui il leader della Lega cammina per strada accanto a una ragazza della quale non è però ancora nota l’identità.

LA REAZIONE DEI LEGHISTI LOCALI SU GIORNALEDIMONZA.IT