Una serata tutta all’insegna del Medioevo, Sabato 30 Marzo, al Maniero Biancorosso, per la rievocazione di un vero e proprio convivio medioevale.

San Bernardino fa un viaggio nel passato

Durante la cena all’insegna del Medioevo tenutasi sabato 30 marzo al Maniero di San Bernardino c’è stato anche il conferimento delle Onorificenze ai nuovi Priori, Cavalieri e Dame di Contrada. Presente anche il fantino Simone Mereu. Nell’elegante Sala d’Armi del Maniero Biancorosso, tra candele soffuse, mistero e fascino accompagnato dal rullo dei tamburi, ha fatto il suo ingresso il Corpo Nobile. Dopo i saluti del Gran Priore Alessandro Moroni che, nel dare il benvenuto agli ospiti, non ha mancato di ringraziare chi si è prodigato per ricreare questa magica atmosfera. Prima di conferire le Onorificenze, su di una tavola apparecchiata con stoviglie in legno e bicchieri di terracotta dalle Dame di Contrada, si sono potute gustare delicate e gustose pietanze, servite dai giovani di Contrada in abiti d’epoca. Durante il convivio e su designazione del Concilio di Contrada, sono state proclamate Dama di Contrada: Alessandra Battaglia e Beatrice Ferè. Cavalieri di Contrada Danilo Colombo, Stefano Della Foglia e Alessandro Vanini. La massima onorificenza di Priore di Contrada è stata conferita a Ezio

Ciapparelli ed Ermenegildo Lilli. Una serata curata nei minimi particolari e delle succulenti pietanze hanno saputo introdurre nel periodo più magico dell’anno paliesco.

Appuntamento per il prossimo weekend con l’inaugurazione del San Bernardino Palace e la manifestazione “San Bernardino in Fiore”.