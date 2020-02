San Biagio tra tradizione e commemorazione. La tradizionale ricorrenza, molto sentita a Magenta, viene festeggiata oggi, lunedì 3 febbraio, con la fiera e il bacio della reliquia dalle madri Canossiane. Nella zona circostante la cappella, bancarelle di ogni tipo, comprese uelle agricole col Comitato agricolo magentino in prima fila.

San Biagio: commemorazione dell’eccidio

In mattinata Anpi Magenta ha voluto commemorare l’eccidio del 3 febbraio 1944,”la strage di S:Biagio”, nella quale hanno trovato la morte i magentini Ambrogio Colombini e Virginio Magna per mano fascista. Un appuntamento tradizionale ed irrinunciabile per Anpi.