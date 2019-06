San Domenico vince il Palio di Legnano.

San Domenico in trionfo

Legnano è biancoverde: ad aggiudicarsi l’edizione 2019 del Palio è infatti la contrada San Domenico, che si porta a casa l’ambito Crocione. La Flora, che molti davano per favorita, resta a bocca asciutta. Le due contrade hanno disputato la finale con San Magno e Legnarello, e a trionfare è stata la contrada del cane.

Antonio Siri

Artefice della vittoria il fantino Antonio Siri, detto Amsicora, 32 anni, già detentore di un primo posto al Palio della città del Carroccio nel 2010 (allora correva per La Flora).

L’ultima vittoria nel 2013

Il Crocione in casa biancoverde mancava dal 2013, mentre l’ultima vittoria del cane alla Provaccia risale addirittura al 1987. E ora… via ai festeggiamenti per tutto il popolo biancoverde!

