San Giorgio su Legnano nuovo set cinematografico de i Legnanesi, la storica compagnia teatrale dialettale più celebre e più amata d’Italia.

Vicolo Parravicini si trasforma in un set cinematografico.

San Giorgio su Legnano è stata scelta, infatti, per girare alcune scene di «Non è Natale senza panettone», il primo film interpretato dai Legnanesi, la storica compagnia teatrale dialettale più celebre e più amata d’Italia.

La produzione firmata Mediaset dopo due settimane di sequenze cinematografiche girate nella città del Carroccio, lunedì 27 novembre, si sposta nel cuore del paese per dar vita ad alcune riprese del lungometraggio che verrà trasmesso in prima serata su Rete 4 nel corso delle festività natalizie.

Girato tra Legnano, Napoli e Milano, il film narrerà una nuova vicenda della famiglia Colombo, sfrattata e costretta a lasciare il cortile in cui vive che verrà raso al suolo per permettere la costruzione dell’Outlet del Pandoro. La Teresa, interpretata da Antonio Provasio, La Mabilia, personaggio di Enrico Dalceri e Il Giovanni per la prima volta interpretato da Lorenzo Cordara, si trasferiranno dunque nella capitale partenopea, pronti per iniziare una nuova vita, ma non saranno disposti a rinunciare alle loro tradizioni.

Nella giornata di riprese, la Polizia locale ha istituito il divieto di circolazione dei veicoli lungo la sede stradale di piazza Mazzini e vicolo Parravicini, dalle 13 alle 24.