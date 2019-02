San Valentino in beneficenza con “Piano , Amore e fantasia“.

San Valentino in beneficenza a Casto Primo

L’assessorato alla cultura in collaborazione con l’associazione italiana lotta Abusi promuovono per sabato 16 febbraio 2019 un concerto benefico a Villa Rusconi a Castano Primo. “Piano , Amore e fantasia” è un concerto per piano forte del maestro Helio Tortiroli . Il ricavato sarà devoluto a Aila per il parco inclusivo di Castano Primo.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE