La seconda serata del Festival di Sanremo, in onda ieri, mercoledì 6 febbraio 2019, è stata vista da 9 milioni e 144 mila persone, in linea con i risultati del 2018. In percentuale, la seconda serata ha ottenuto il 47,3% di share. L’anno scorso aveva ottenuto il 47,7%.

La classifica aggiornata

Nella serata che ha visto come ospiti fra gli altri Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante, oltre al sempreverde Pippo Baudo, la sala stampa ha aggiornato i voti per la metà degli artisti in gara:

Area blu

Daniele Silvestri

Arisa

Achille Lauro

Loredana Bertè

Area gialla

Ex-Otago

Ghemon

Il Volo

Paola Turci

Area rossa

Federica Carta e Shade

Nek

Negrita

Einar

