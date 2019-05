Santa Rita: festeggiamenti all’insegna della tradizione

Santa Rita: a Bettolino la festa entra nel vivo

Anche quest’anno scatta la festa per la piccola frazione di Bettolino di Pogliano. I festeggiamenti per la patronale entrano nel vivo di una kermesse ricca di eventi che fonde devozione e tradizione popolare.

Le giornate dedicate alla protettrice, conosciuta anche come la Santa delle rose, si protraggono da domenica 19 maggio fino a lunedì 27. Entrambe le date rappresentano l’antefatto e l’epilogo di una settimana densa all’insegna dell’impegno e della progettualità. Si tratta della calendarizzazione di uno dei classici per antonomasia del maggio poglianese. Il fine: stare insieme. L’ouverture con la cena, la chiusura con il rito della Messa Solenne. 20-31 Torneo delle Rose (calcio, pallavolo). Il 22, 20.45, la processione. Sabato 25 balli e sangria dalle 20. Domenica 26: pranzo, sera di concerto( alle 21), estrazione dei biglietti della lotteria. In funzione il banco di beneficienza come appuntamento tipico che si inserisce all’interno della rassegna. Questi sono alcuni degli appuntamenti, intervallati da momenti ideali di riflessione e preghiera, individuale o comunitaria. La scelta di osservare, tramandare, consolidare una ritualità assodata resta uno degli obiettivi degli organizzatori.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE