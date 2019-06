Santa Rita: é il gruppo terza età il protagonista della grande festa di fine stagione

Santa Rita: il gruppo terza età in festa

Nella frazione Bettolino di Pogliano sono gli evergreen del gruppo terza età della Parrocchia di Santa Rita che rappresentano i veri protagonisti della festa. In allestimento.

La fascia della cittadinanza più <<Matura>> organizza il tradizionale e consolidato Ritrovo di Fine Stagione. L’occasione é stabilita: si tratta della giornata di domenica 16 giugno. Informazioni: nelle segreterie parrocchiali o su <<Promemoria>>, il tradizionale volantino stampato reperibile nelle chiese durante gli orari delle funzioni religiose.

Il contest, sulle costanti della socialità e del ritrovo, si fonda su alcuni snodi programmatici precisi. Che si evincono dall’elencazione seguente: alle 10.30 Santa Messa. L’ouverture é riservata al Rito Solenne. Il contesto della celebrazione é quello della piccola e caratteristica chiesa dedicata alla Santa da Cascia (Rita). Fulcro da sempre di culto e devozione particolar-popolari (ndr 7 giugno). Seguirà alle 11.30 l’intermezzo nella Sala della Creazione. Si dipanerà attraverso le dichiarazioni del neo eletto Sindaco per il paese geometra Carmine Lavanga. Il Primo Cittadino svolgerà il suo intervento sul filo conduttore della tematica Terza Età. In modo particolareggiato egli tratterà delle idee e degli sforzi in cantiere pro anziani. Gli impegni che intende portare avanti su questo argomento: prerogative, presupposti, proposito di un progetto.

Alle 12.15: aperitivo e pranzo nel vasto salone parrocchiale.

L’invito é rivolto ed esteso ai poglianesi dai 65 anni in su della Comunità Pastorale (Pogliano Milanese -Bettolino). Che sono invitati ad unirsi all’interno di un contest ricco di umanità che incorpora fede e volontà di sentirsi parte di un gruppo.

