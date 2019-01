Il mondo politico di Santo Stefano piange l’ex assessore nella Giunta Grillo Elda Serati, scomparsa dopo una lunga malattia

Santo Stefano piange la scomparsa di Serati, il cordoglio del Pd

Il mondo politico stefanese piange la scomparsa di Elda Serati, consigliera comunale del Pd fino al 2017, ex candidata sindaco ed ex assessore della Giunta Grillo. Messaggi in suo ricordo sono arrivati da più parti, ecco come la ricorda il Pd locale: «I democratici di Santo Stefano Ticino salutano l’amica, la compagna, la donna, Elda Serati nel suo ultimo viaggio. Una donna che amava la politica intesa come servizio al prossimo, si interessava delle persone senza alcuna discriminazione e con grande apertura mentale. Una compagna che ha lottato per le sue idee, dalla personalità graffiante, a tratti imprevedibile. Un’amica che amava gli inizi, la sperimentazione, la contaminazione culturale. Quasi una mistica laica nel suo approccio alla figura di Maria su cui ora ha la possibilità di conoscere la verità. Elda ci ha accompagnati per un lungo tratto di strada e ha dato molto in competenza, umanità, amicizia, a noi ma anche a tutta la comunità stefanese. Metteremo a frutto quello che ci ha lasciato e un po’ di lei continuerà a vivere in quello che ha costruito».

Il saluto di Vado a Sinistra

Cordoglio anche da Vado a Sinistra: «Rendiamo omaggio alla sua passione e al suo grande impegno politico profuso soprattutto nelle tematiche di carattere sociale ed in difesa dei diritti della donna. Un caro saluto Elda. Che la terra ti sia lieve»