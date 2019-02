A Santo Stefano Ticino tutto è pronto per la riattivazione del servizio in abbonamento di raccolta porta a porta degli sfalci del verde introdotto dall’Amministrazione comunale e svolto dall’Azienda Speciale Multiservizi (ASM srl).

Novità e costi de servizio a Santo Stefano Ticino

Rispetto allo scorso anno la principale novità è che il servizio normalmente attivo da aprile a settembre, potrà essere prolungato fino a novembre. Il costo varia da un minimo di 44,00 euro a un massimo di 296,00 euro in funzione del volume del contenitore (120 litri o 240 litri) che è compreso nella fornitura, della frequenza (settimanale, quindicinale o mensile) e del periodo del ritiro richiesti (abbonamento di sei mesi o di otto mesi).

Come fare richiesta

I cittadini interessati per aderire al servizio dovranno compilare apposito modulo e presentarlo entro il 16 marzo 2019, unitamente alla ricevuta del pagamento all’Ufficio Tecnico del Municipio, in via Garibaldi, nei seguenti giorni di apertura: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Per ulteriori informazioni contattare il Numero Verde di ASM 800 121 622.