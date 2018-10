Saronno in fermento questa mattina per la partenza della 98esima edizione della gran fondo ciclistica della Tre Valli Varesine.

Saronno in fermento: la partenza è da Piazza Libertà

Questa mattina Saronno è in fermento per la partenza dell’edizione n° 98 della Tre Valli Varesine. La gran fondo ciclistica è in partenza da Piazza Libertà. Il percorso prevede l’arrivo a Varese dopo 197 chilometri di gara. Pronti a darsi battaglia lungo le strade del varesotto numerosi campioni del ciclismo internazionale. Fra questi il neo campione del mondo Alejandro Valverde spagnolo, ma non solo. Saranno presenti anche Romain Bardet, francese, e Micheal Woods, canadese. A rappresentare sarà soprattutto il campione siciliano Vincenzo Nibali. Presente alla partenza anche il sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi, ex canoista.

