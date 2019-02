Sono iniziati i lavori a Saronno per il rifacimento di Piazza dei Mercanti.

Piazza dei Mercanti, tre mesi di cantiere

Tre mesi di lavori e 260mila euro per il rifacimento di Piazza dei Mercanti a Saronno. La sezione della lega saluta i lavori: “Il progetto di via Roma prosegue e fa da trait d’union con un questo altro importante intervento cittadino”.

“Benefici per tutta la collettività”

“Un ulteriore intervento finalizzato a migliorare un’area che necessitava di essere riqualificata da anni – ricorda il segretario del Carroccio cittadino Claudio Sala, membro della commissione Sicurezza – Verranno regolamentati a favore di tutti i pendolari gli spazi di sosta, con una capienza di oltre 200 parcheggi; per gli automobilisti ci sarà il vantaggio di una migliore circolazione in occasione del mercato cittadino in quanto alcuni banchi di vendita verranno spostati proprio in Piazza dei Mercanti; verranno rifatti i servizi igienici di pubblica utilità soprattutto per il mercato cittadino e i numeri di banchi vendita potrà essere aumentato. La viabilità e la sicurezza stradale ne avrà un grande beneficio per tutta la collettività”.

LEGGI ANCHE: Al via i lavori di rifacimento di piazza dei mercanti a Saronno