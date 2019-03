Il Reddito di cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà che, da definizione istituzionale, mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, la cosiddetta “CartaRdc”.

SCARICA QUI IL MODULO PER RICHIEDERE IL RDC

Reddito di cittadinanza: il sito è attivo

Il sito web dedicato www.redditodicittadinanza.gov.it è già attivo e al suo interno viene spiegato ai possibili beneficiari tutti i criteri per accedere al reddito e i documenti da presentare.

ECCO ANCHE IL TUTORIAL VIDEO:

Da quando è possibile presentare domanda

Come sottolineato sul sito la domanda può essere presentata a partire dal 6 marzo: online, presso tutti gli uffici postali e presso i CAF. C’è tempo fino al 31 marzo per richiedere il contributo che sarà erogato ad aprile. Cosa fare prima del 6 marzo In attesa del 6 marzo, è consigliabile richiedere il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) presso i CAF oppure online sul sito dell’INPS. CLICCA QUI PER L’ELENCO DEI CAF CISL nel MILANESE Se si desidera fare la richiesta online è indispensabile aver attivato SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). E’ possibile richiederlo prima del 6 marzo presso uno degli Identity Provider Accreditati che trovi sul sito www.spid.gov.it

I criteri per accedere

In breve ricordiamo quali sono i criteri per poter accedere ai fondi:

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;

inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare , diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;

, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).

non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità). un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda: