Scarichi otturati nel locale dove si distribuisce il cibo della mensa alla primaria di via Annoni a Cuggiono: ecco cos’è successo ieri, giovedì 9 gennaio 2020.

Scarichi otturati: il problema

Problemi nel locale in cui si distribuisce il cibo della mensa alla primaria di via Annoni a Cuggiono. Ieri mattina, giovedì 9 gennaio 2020, gli operatori hanno notato che l’acqua non defluiva nei lavandini e, in più, saliva dalle pilette presenti nel locale.

L’intervento di Comune, idraulico e impresa

Subito sono stati allertati gli uffici comunali e si é organizzata la distribuzione del cibo per gli alunni in altro luogo utilizzando piatti e bicchieri di plastica. L’assessore all’Istruzione Luigi Tresoldi ha fatto intervenire un idraulico che ė riuscito a risolvere il problema, fermando la fuoriuscita di acqua. Il cibo ė stato distribuito senza altri problemi e i bambini hanno regolarmente mangiato in refettorio. Le posate sono state lavate nelle cucine della materna. Stamattina, venerdì 10 gennaio 2020, una impresa di spurghi ha pulito tutti i tubi di scarico che dalla scuola finiscono in fognatura in maniera accurata.

La parola all’assessore

“Tutto é successo all’improvviso – commenta Tresoldi – Nei giorni precedenti non si era verificato alcun problema. Ci scusiamo per quanto accaduto, il cibo é stato distribuito in sicurezza. Sarà mia cura prevedere una sistematica pulizia delle tubature di scarico della scuola per non trovarci più in queste spiacevoli situazioni”.

