Scatta l’appuntamento: allo start le preparazioni atletiche per il Gso San Luigi

Scatta l’appuntamento Gso: fischio d’inizio il 26 agosto

Il Gruppo Sportivo Oratoriano del San Luigi di Pogliano Milanese, dopo l’esordio nel clou dell’estate con l’anticipo delle novità pre-season, prepara l’affondo della nuova stagione 2019-20. Si tratta del dettaglio, tecnico, nonché della calendarizzazione delle preparazioni atletiche.

Il contesto é l’Oratorio. Un luogo ma anche una logica: quella cristiana. Che domina il gioco. E si esprime a tutto campo.

Il team, che quest’anno debutterà all’insegna delle new entry (calcio in rosa ndr 23 luglio), rende noti giorni e orari degli allenamenti. L’evoluzione e l’azione sono i criteri di rigore che danno slancio alla partenza: di un anno sportivo che si preannuncia denso di riforme.

Di seguito il calendario (iniziando dal calcio). Primo start (per i grandi) il 26 agosto con la Prima Squadra: il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21,30 (Pogliano). Annate 1999/2000: martedì e venerdì 20-21,30; inizio 5 settembre (frazione Bettolino). 2005/6: martedì e giovedì 18-19,30; l’ouverture il 3 settembre (Pogliano). Secondo start il 31 agosto per i nati 2007: lunedì e mercoledì 18-19,30 (Pogliano). 2008: lunedì e giovedì 18-19,30; partenza 2 settembre (Pogliano). 2009: lunedì e giovedì 18-19,30; in attività dal 9 settembre (Bettolino). 2010: lunedì e giovedì 18,15-19,45; apertura 5 settembre (Bettolino). 2011/12/ e 2013/14/15: lunedì e giovedì 18-19,30; la Prima (per i piccoli) é il 9 settembre (Bettolino).

Sezione calcistica femminile. Per le giovani atlete (6-12 anni): martedì e venerdì 21-22,30; la soiree del debutto in rosa é il 10 settembre al Campo Sportivo <<Cav. Moroni>>. Libera Femminile Pallavolo stessa location; varia la calendarizzazione: per gli adulti il lunedì e giovedì 21-22,30 (via: 9 settembre).

Per informazioni: 3489120221 (il Presidente).

Il preludio delle danze é stabilito. A orari fissi. Ma al Gso lo sport é anche corsa, viaggio, movimento. Prima che all’atleta: l’introduzione alla persona. (Così dalle dichiarazioni del Responsabile Marco Lazzaroni).

