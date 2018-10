My-Link serve per controllare il traffico dei treni in real time. E’ molto utile, soprattutto nei giorni di sciopero, come quello di oggi, venerdì 26 ottobre 2018.

Sciopero, ecco My-Link, utile per monitorare il traffico ferroviario

My-Link è un servizio gratuito online, offerto da Trenord. Serve a controllare in tempo reale il traffico ferroviario. La sua utilità, ovviamente, si raddoppia nelle giornate di sciopero, come quella di oggi. Per utilizzarlo basta accedere al servizio da internet. Non c’è dunque bisogno di scaricare nessuna applicazione che intasi la memoria del cellulare. Per accedervi basta fare clic QUI.

Come usare My-Link

Una volta entrati nella pagina web di My-Link troverete in alto il nome stesso del servizio, seguito dal logo di Trenord. Attenzione l’opzione selezionata di base è “Cerca treno per numero”. Dato che spesso non si conosce il codice esatto del treno che si vuole monitorare, consigliamo di cambiare la tipologia di ricerca. Lo si può fare selezionando una delle 2 ultime voci delle 3 immediatamente sottostanti al bottone “CERCA”. Una volta impostata la tipologia di ricerca desiderata, basta inserire i dati nel box sopra il bottone che invita alla ricerca. Consigliamo di usare “Cerca per stazione”.

Problemi e soluzioni

Purtroppo ogni tanto qualche stazione non viene trovata, come per esempio avviene per Garbagnate Milanese. Si può ovviare al problema inserendo nel box una della stazione limitrofe a Garbagnate, interessate dalla stesse linee ferroviarie.

