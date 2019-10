Anche Magenta scende in strada a Milano.

Sciopero generale nazionale: anche Magenta scende in strada

Anche da Magenta parte un gruppo di lavoratrici e lavoratori di aziende,scuole e ospedali del territorio che si uniranno alla manifestazione di oggi per lo sciopero generale nazionale.

“La Cub è presente in ogni battaglia”

Insieme a migliaia di persone si scende in strada a Milano e in tutta Italia per richiedere maggiore sicurezza sul lavoro. Non è possibile che ogni anno muoiano sul lavoro migliaia di lavoratori!, rivendichiamo salari e pensioni dignitose, diritto alla casa, salute e sanità. Sono diritti universali che al popolo dovrebbero essere garantiti ma che in Italia purtroppo lo sono solo parzialmente.”

