Sciopero mezzi

E’ iniziato alle 8,45 di questa mattina, giovedì 13 giugno, lo sciopero regionale trasporti che proseguirà fino alle 12,45. Atm annuncia che la circolazione sulla M1 prosegue mentre è sospesa sulle linee M2, M3 e M5. In superficie possibili ritardi per traffico intenso.

⚠️ #Sciopero regionale, la situazione a Milano dalle 8:45:

– M1: prosegue la circolazione

– M2, M3 e M5: terminano il servizio

– Superficie: possibili ritardi per traffico intenso

Tutte le linee tornano in normale servizio dalle 12:45. — ATM (@atm_informa) 13 giugno 2019

Come tutta la regione, anche l’hinterland milanese sarà coinvolto nello sciopero. L’agitazione e il disagio per i mezzi pubblici è previsto dalle 8.45 alle 12.45. Lo sciopero, proclamato dalle Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato la conseguenza della grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del Trasporto pubblico locale e per la mancanza di garanzie circa la clausola di salvaguardia occupazionale e di mantenimento dell’attuale qualità del servizio agli utenti.

Tramite il link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspxè possibile consultare le percentuali medie complessive di adesione, registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, del personale ATM.

