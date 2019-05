I superstiziosi assicurano che venerdì 17 porti sfortuna. Di certo domani, venerdì 17 maggio 2019, non sarà semplicissimo per lo sciopero trasporti che è stato indetto. L’Unione Sindacale di Base (USB Lavoro Privato) ha proclamato uno sciopero Nazionale Generale Trasporti di 4 ore “a tutela e per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà ”.

Sciopero trasporti

Ecco l’avviso comparso sul sito di Trenord.