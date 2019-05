Sciopero trasporto aereo oggi 21 maggio 2019.

Sciopero trasporto aereo

Lo sciopero nazionale di piloti, assistenti di volo, tecnici e personale di terra della durata di 24 ore è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Ad aderire Alitalia, Blue Panorama e Blue Air. Esclusi, invece, i dipendenti Enav. Lo sciopero è di 24 ore ma sono garantite le fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

LEGGI ANCHE: Sciopero del trasporto aereo, martedì nero con molti voli cancellati

Alitalia cancella metà dei voli

Con una nota ufficiale Alitalia ha comunicato la cancellazione di circa la metà dei voli. Per non creare grossi disagi ai passeggeri ha anche però attivato un piano straordinario: verranno impiegati aerei più capienti e l’obiettivo sarà quello di riprenotare in giornata il 60% dei viaggiatori coinvolti dallo sciopero.

L’elenco dei voli cancellati è disponibile a questo link

Perché questo sciopero?

Lo sciopero di 24 ore detto da Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Filt Cgil è stato indetto per la grave situazione occupazionale del trasporto aereo. Lo scopo è il rinnovo del contratto nazionale di settore, per una legislazione di sostegno al settore e per il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà del trasporto.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE