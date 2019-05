Scoliosi, cifosi, iperlordosi… sono tante le problematiche che riguardano l’anatomia dei bambini in età scolare. Ore e ore passate chini sui banchi di scuola e poca attività fisica fra una lezione e l’altra sono i complici principali di patologie a carico della colonna vertebrale che in un’età delicata come quella dello sviluppo vanno assolutamente individuate e corrette con tempestività.

Scoliosi, cifosi, iperlordosi nei bambini: un controllo gratuito

11 maggio l'Energy Center Villaggio Amico di Gerenzano offre ai bambini tra i 6 e i 14 anni un controllo gratuito della colonna vertebrale, tenuto dall'osteopata della struttura. Diagnosi e trattamento precoce possono risolvere i problemi posturali prima che la situazione si aggravi al punto tale da rendere difficile l'attuazione di terapie risolutive. Le visite si terranno dalle ore 9.00 alle 13.00 presso il poliambulatorio di via Stazione 5. È necessaria la prenotazione contattando l'Energy Center Villaggio Amico allo 02.96481319, oppure tramite mail scrivendo a energycenter@villaggioamico.it .

Le parole di Marina Indino