Scoppiano petardi al parco a Corbetta, arriva una multa da 200 euro per mamme e papà.

Scoppiano petardi: punizione per le famiglie dei ragazzini

Multe per i petardi la sera di Halloween, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle attacca la Polizia locale e solleva il caso in Consiglio comunale, come scritto ampiamente su Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola fino a giovedì 12 dicembre 2019. Tutta colpa di una bravata punita con una sanzione salata comminata a mamme e papà. Lo scorso 31 ottobre 2019, un gruppo di ragazzini di 11-12 anni è stato colto in flagrante mentre lanciava petardi nel parco comunale di Villa Ferrario. Scoperti dagli agenti, sono stati redarguiti e le famiglie sanzionate con un verbale da 200 euro.

