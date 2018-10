Scordiamoci il sole: in arrivo molte nubi sui cieli della Lombardia. Secondo Arpa Lombardia infatti ci attende un week end tipicamente autunnale. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per questo fine settimana.

La situazione di oggi

Stato del cielo: inizialmente sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dal settore sudorientale, da nuvoloso a molto nuvoloso ovunque in tarda serata.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli isolate possibili sul Mantovano in tarda serata.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 10 e 12 °C, massime tra 22 e 24 °C.

Zero termico: attorno a 3700 metri, in abbassamento dal pomeriggio fino a 3300 metri in serata.

Venti: in pianura deboli orientali, con rinforzi sull’Appennino; in montagna deboli meridionali.

Le previsioni meteo per domani

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso, al mattino con copertura più compatta sui settori meridionali, dal pomeriggio su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: deboli sparse dal mattino su pianura meridionale, Appenniro e rilievi orientali, in estensione anche al resto della regione ma sembre deboli ed intermittenti.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in moderato calo. In pianura minime intorno a 12 °C, massime intorno a 18 °C.

Zero termico: attorno a 3200 metri.

Domenica

Venti: deboli; in pianura di direzione variabile, in montagna prevalentemente meridionali.

Stato del cielo: al mattino irregolarmente nuvoloso in pianura, nuvolosità più compatta sui rilievi; aumento della nuvolosità a partire da ovest nella seconda parte della giornata, ovunque molto nuvoloso o coperto in serata.

Precipitazioni: dalla mattina deboli sparse sui rilievi, in intensificazione dal pomeriggio sui settori occidentali.

Temperature: minime senza variazioni rilevanti, massime in lieve aumento.

Zero termico: attorno a 3100 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino in rotazione da est ed in rinforzo fino a moderati al pomeriggio, in montagna deboli dai quadranti meridionali.

La tendenza

Lunedì e martedì irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sui settori occidentali ed i rilievi; probabili precipitazioni diffuse e localmente moderate sui settori più occidentali e le Prealpi, altrove deboli sparse. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti deboli o solo a tratti moderati, da est in pianura, da sud sui rilievi.