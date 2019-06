Scuola Rodari, i genitori dipingono le pareti

Una trentina tra mamme e papà genitori dei bambini della scuola Rodari di Saronno si sono trovati sabato mattina per ridipingere le pareti delle aule e dei corridoi del plesso di via toti.

“Il comune ci mette i colori, noi le mani”

“Il comune ci mette i colori, noi le mani” il titolo dell’iniziativa, promossa dai rappresentanti del comitato sicurezza presenti all’evento.

Sicurezza per i bimbi

Presente anche l’assessore Maria Assunta Miglino in rappresentanza delle istituzioni: “Il ringraziamento dell’amministrazione va a questa iniziativa, una scuola funziona se c’è collaborazione. Siamo sempre in attesa del bando che possa rimettere a nuovo la scuola ma nel frattempo quello che non deve mai mancare è la sicurezza per i bambini”.