Scuola San Carlo, aspiranti giornalisti incontrano Settegiorni.

Scuola San Carlo, piccoli giornalisti crescono

Settegiorni in visita al laboratorio di giornalismo della scuola San Carlo di Rho. Trenta i ragazzi che partecipano al corso organizzato dall’istituto con la giornalista Gigia Pizzulo. Ospite Stefano Giudici della redazione di Settegiorni Rho.

Tante le curiosità dei ragazzi

Diverse le domande dei ragazzi su come si trovano le notizie, come vengono impaginate e che percorso bisogna seguire per diventare giornalisti.