Scuole elementari: finanziamento da 280mila euro. Lo scopo è rendere la struttura “Maestri di Arconate” più sicura.

Scuole elementari: finanziamento da 280mila euro

Nella giornata di venerdì 4 ottobre il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna ha ufficialmente sottoscritto il verbale che dà il via ai lavori di messa in sicurezza della scuola elementare “Maestri di Arconate”. I lavori, resi possibili grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 280.000 euro, prevedono il rinforzo antisismico di travi e pilastri del plesso, al fine di rendere la struttura più sicura e resistente in caso di terremoto. Saranno inoltre sostituite le finestre più vecchie e obsolete della scuola, con l’obiettivo di limitare la dispersione di calore, specialmente nei mesi più freddi. L’impresa aggiudicataria della gara d’appalto è la G.P.C. S.R.L. di Roma, che proprio in questi giorni sta effettuando alcuni sopralluoghi presso la scuola elementare per preparare l’avvio del cantiere.

Le parole di Francesco Colombo

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Istruzione, Francesco Colombo: