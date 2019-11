I pericoli del web sono sempre in agguato ogni volta che installiamo un’app o scarichiamo qualche documento. Grazie alla lista dichiarata da Bufale.net, però, possiamo alzare l’asticella dell’attenzione ed eliminare quelle App pericolose per i nostri smarphone Android e per i dati che in essi custodiamo gelosamente.

I rischi che queste App infatti sono quelli di portare con sé sono caricamenti di annunci pubblicitari, rallentare il device, e veder violata la nostra privacy e i nostri dati.

Se hai una di queste app pericolose sul cellulare, disinstallala!

Trend Micro ha disposto la black list delle app da disinstallare a partire da oggi, 11 Novembre 2019, suddividendola in tre blocchi a seconda del tema dell’applicazione.

Il primo genere è quello di Cut out Studio Pro, Shoot it Using Gun, House Painting, che coinvolge queste app: Best Buzz, Motorcycle Bike R, Balls Escape, Beautiful House Painting, Blur Image : Photo & Camera Effects, Magic Video Editing, Musical Rolling Road, Photo Smoke Effect, Trippy Effects : Photo & Camera Effects, Beauty Phone Fur e Running Dinosaur.

Secondo genere di app pericolose è quello che vede coinvolte Bullet Master, Flow Points : Puzzle Games, Slice Master Cut You, Tatoo Maker, Magazine Photo Edit, Picture Art Painting Filters, Pixel Effect Photo Art, Galaxy Overlay Blender Photo Mix, Magazine Cover Maker Free Style, Smoke Effects Photo Maker Friends, Blur like a pro, Magazine Cover Studio, Music Video Maker, Photo Blender Photo Effects, Magic Super Power : Special Effects, Dynamic Background : Live Effects, Neon Light : Photo Edit & Effects, Magic Pencil Sketch, Ruling The Differences Games e Cut Perfectly Best Puzzle.