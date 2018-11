Livello del Po oggi: l’ondata di piena sta passando ma nelle ultime ore il Grande Fiume ha sradicato e portato fino a Cremona addirittura un pontile da quaranta metri.

Livello del Po oggi

Ieri la furia dell’acqua ha sradicato un pontile di quaranta metri lungo il Po vicino a Piacenza, poi fermatosi alla barriera dell’isola Serafini (nella foto), a una manciata di chilometri da Cremona.

Per fortuna però l’ondata di piena sta passando. Altezza 6,44 metri a Piacenza, un livello ancora da sorvegliato speciale per il Grande Fiume (la soglia 2 arancione è fissata a 6 metri), tanto che la Protezione civile della Regione Emilia Romagna ha emesso una allerta meteo per criticità idraulica fino a venerdì 9 novembre 2018.

Se il Po non ride… gli affluenti piangono

