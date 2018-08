Una passeggiata alle tre fontane, a Casterno. E ti trovi davanti… Clarence Seedorf. Nonostante l’ex calciatore abbia ormai appeso le scarpette al chiodo, è apparso in forma perfetta: tenuta sportiva, passo svelto, fisico prestante.

Seedorf a Casterno

La presenza dell’ex campione olandese non è nuova da queste parti: anni fa, infatti, quando giocava nelle file del Milan, Seedorf abitava in una villa a Carpenzago, e finì sotto i riflettori della cronaca per una brutta rapina, che subì pochi mesi dopo il suo trasferimento.

Allenamento o spot?

Domenica, invece, l’ex calciatore rossonero era rilassato e si stava cimentando con una “sgambata” o, forse, con uno spot televisivo, dato che al suo seguito c’erano alcuni fotografi. Giusto un cenno di saluto ai fan “locali” e via.