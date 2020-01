Sul ponte di Robecco semaforo riacceso dal 20 gennaio, e la Polizia locale avverte gli istituti scolastici del territorio

E’ ufficiale: semaforo riacceso dal 20 gennaio

Sarà lunedì 20 gennaio il giorno in cui tornerà in funzione il semaforo collocato sul ponte di Robecco. Lo si legge in una nota inviata dal Comando della Polizia locale di Robecco agli istituti di istruzione superiore del territorio, per dare massima visibilità alla notizia con studenti, docenti e personale scolastico, oltre che alle scuole cittadine, alle attività produttive, ad Asst e Stav. Avvertono i vigili: “E’ probabile che dal giorno 20.01.2020 sul tracciato della SS526 (via per Magenta, Adua, Roma, piazza XXI Luglio, via Dante) sulla via San Giovanni e sulla via per Pontevecchio, potrebbero formarsi lunghe code, con tempi di percorrenza incerti”