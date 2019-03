Alla serata dello sportivo le premiazioni degli atleti e dei gruppi sportivi cittadini che si sono distinti per particolari meriti

Serata dello sportivo all’Annunciata di Abbiategrasso

Si rinnova il tradizionale evento dedicato alle eccellenze sportive cittadine, curato dalla Consulta Sportiva e dall’Assessorato allo Sport del Comune. Appuntamento quindi venerdì 15 marzo alle ore 21 in Annunciata per l’attesa serata in occasione della quale avverranno le premiazioni degli atleti e dei gruppi sportivi cittadini che si sono distinti per particolari meriti nel corso della passata stagione agonistica.

La Serata dello Sportivo vede da sempre protagonisti gruppi, società e atleti cittadini, insieme a tutti coloro che gravitano intorno al mondo dello sport e del tempo libero: un’occasione per condividere con la cittadinanza successi e risultati e riconoscere coloro che si sono distinti durante la scorsa stagione agonistica ma anche nel corso della carriera sportiva.

Premio Marco Ruboni

Oltre ai tradizionali riconoscimenti anche quest’anno sarà attribuito il Premio Marco Ruboni, in memoria dell’ex Presidente di Velo Sport e Consulta Sportiva, scomparso nel 1998. All’evento parteciperanno il presidente della Consulta Sportiva Claudio Vai, i componenti della Consulta Sportiva e tutte le società sportive abbiatensi alla presenza dell’Assessore alla promozione delle attività sportive e giovanili Beatrice Poggi che invita la cittadinanza a partecipare alla serata che “è un degno riconoscimento per le eccellenze sportive abbiatensi e unisce tutte le società con la comune passione per la pratica sportiva, straordinario strumento di socialità, educazione, benessere e crescita personale”.