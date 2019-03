Serata formativa con Alberto Pellai a Legnano.

Appuntamento in via Melzi

Venerdì 15 marzo alle ore 20.45 presso il Teatro dell’Istituto Barbara Melzi in via Melzi 4, Legnano

(MI) sarà proposta alla cittadinanza la conferenza “L’età dello tsunami – come sopravvivere a un

figlio preadolescente e adolescente”. L’iniziativa si inserisce nel progetto “PR.E.V.E.N.I.RE. la DISPERSIONE, il DISAGIO e la DEVIANZA giovanile” di cui è capofila la parrocchia santa Teresa, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, nell’ambito del quale lo scorso anno è stato proposto un incontro con Don Antonio

Mazzi.

Anche questa volta il relatore è una personalità di rilievo: Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta

dell’età evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli

Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva, autore di molti bestseller per

genitori, educatori e ragazzi, e curatore di rubriche specifiche. Il progetto rappresenta una proposta di RELÈ – Rete Legnanese per l’educazione, coordinata dal comune e composta da scuole, doposcuola e strutture del terzo settore (cooperative, associazioni, ecc.) da anni attiva per la prevenzione del disagio giovanile.

I risultati

In questo biennio l’attività della rete ha consentito di raggiungere significativi risultati:

 Allargamento della composizione della rete con il coinvolgimento di nuovi soggetti: Scuole

Superiori (ISIS Bernocchi, Ial Lombardia, Fondazione Clerici, CIOFS), enti no profit (Coop.

Albatros, Associazione Spazio Ars, Associazione “Il Cantiere” – un doposcuola per le superiori);

 Sperimentazione di interventi innovativi per l’orientamento, sostenendo la scelta delle scuole

superiori e il passaggio dalle scuole medie;

 Attivazione di uno “Sportello Consulenziale” a supporto delle figure educative (insegnanti,

operatori, volontari, genitori);

 Realizzazione di azioni di recupero e rimotivazione di ragazzi a forte rischio di dispersione

scolastica;

 Promozione del volontariato nei doposcuola.

Oltre ovviamente gli incontri di formazione per genitori.

L’appuntamento con Pellai del 15 marzo ha la particolarità di essere anche una “serata di raccolta

fondi”: infatti la rete chiede il sostegno della città per l’avvio di un nuovo progetto denominato

“SISTEMA SFIDA EDUCATIVA” per la realizzazione di un’indagine sociale e di interventi

educativi sugli adolescenti di Legnano. Come in passato infatti, l’approvazione della proposta per il

2019/20 per diventare operativa e ottenere il pieno finanziamento dalla Fondazione Ticino Olona,

ha bisogno della “dimostrazione del sostegno del territorio”, con una raccolta fondi fino a 3.000 €,

per ottenerne 15.000, che la fondazione utilizzerà per finanziare altri progetti.

Per questo, in aggiunta alle azioni di sensibilizzazione già svolte dal Comune di Legnano

(coordinatore della rete), la rete chiede il coinvolgimento anche dei singoli cittadini attraverso un

“contributo di partecipazione” all’incontro.

Dal momento che un incontro con Alberto Pellai, nel 2016, riempì il Teatro Tirinnanzi e

considerando la capienza inferiore dello spazio in cui si terrà il prossimo appuntamento, è

consigliata la prenotazione via mail ( progetti.progredire@gmail.com ) che garantisce priorità di

ingresso.