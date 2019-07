Un cittadino ha trovato un serpente in un ripostiglio a Locate Varesino.

Serpente in un ripostiglio

A volte può capitare a chi vive in zone di campagna, di ritrovarsi alcuni “intrusi” in casa. Insetti, ragni, qualche riccio. E, a volte, anche un serpente com’è successo oggi in una casa di via Garibaldi a Locate Varesino. Il rettile, probabilmente una biscia, si era accomodato nel ripostiglio esterno di una dimora. Niente panico per il legittimo proprietario di casa, che è riuscito a recuperare l’animale e a “sfrattarlo”, riportandolo nel suo habitat.

