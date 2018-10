Settembre “bollente” e per i ghiacciai va sempre peggio

Fra le peggiori

Dai dati raccolti quello appena passato, da aprile a settembre, è stato un semestre particolarmente caldo e asciutto. La temperatura media in questi sei mesi registrata presso la stazione climatologica di riferimento di Sils/Maria, eguaglia gli eccezionali livelli del 2003, “valore in assoluto più alto dell’intera serie di misure iniziata nel 1864 – spiegano dal SGL che concludono – In questi giorni stiamo raccogliendo ed elaborando tutti i dati dai nostri ghiacciai, si prefigura una stagione con perdite di ghiaccio simili se non a volte superiori al 2017 e fra le peggiori da quando si raccolgono i dati”.

Foto del Servizio Glaciologico Lombardo

